Амчанина обвинили в смертельном избиении матери

По решению суда гражданин помещён под стражу на время следствия.

Мценский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании местному жителю меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие считает, что обвиняемый может быть причастен к совершению преступления в отношении своей матери, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей).

«В своем ходатайстве следователь ссылался на сообщение судебно-медицинского эксперта, который в ходе осмотра трупа потерпевшей обнаружил многочисленные телесные повреждения в области головы, повлекшие кровоизлияния, а также отек головного мозга, состоящие в прямой причинно-следственной связи с ее смертью», – сообщила пресс-служба Мценского районного суда.

Суд изучил материалы следствия, протоколы допроса свидетелей и подозреваемого и пришел к выводу, что они действительно указывают на возможную причастность сына к смерти матери. И удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Постановление суда не обжаловалось и вступило в законную силу. Разрешая ходатайство, суд учел, что по указанной выше статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

«При этом обвиняемый по месту проживания характеризовался неудовлетворительно, как лицо, на которое поступали жалобы, – добавили в пресс-службе Мценского районного суда. – Суд пришел к выводу о наличии оснований полагать, что, оставаясь на свободе, под тяжестью возможного назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок, задержанный имеет реальную возможность скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также воспрепятствовать производству по делу, в том числе и путем оказания воздействия на свидетелей».

Тем временем в Орле следственным отделом ОП № 1 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ. Местный житель подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью гражданина. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в полицию из медучреждения поступило сообщение о госпитализации гражданина с травмой головы.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и выяснили, что травму пострадавший получил в ходе уличного конфликта со своим знакомым. Оба в тот момент находились в состоянии опьянения. Предполагаемым подозреваемым оказался гражданин 1991 года рождения. Он был доставлен в отдел полиции, где его допросили в качестве подозреваемого и задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»