Орловщина нарастила отгрузку зерна почти на треть

Поставки на внутреннем рынке заметно выросли.

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Речь идёт о периоде с 1 января по 3 февраля 2026 года. За это время сотрудники ведомства проконтролировали отгрузку 114,1 тонны подкарантинной продукции, которую вывозили из Орловской области в другие регионы России.

По сравнению с аналогичным периодом минувшего года показатель вырос на 32%.

При этом основной объём продукции составляло как раз зерно — пшеницы, ячменя, сои и кукурузы.

Основным регионом-импортёром выступал Краснодарский край.

Отметим, что не вся продукция, обследованная ведомством, прошла проверку. Как отмечает управление, в зерне выявляли повилику. Забракованное зерно направляли на перерабатывающие предприятия.

ИА «Орелград»