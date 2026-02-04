В Ливнах по суду узаконили торговый долгострой

Суд не нашел в торговом центре угрозы жизни и здоровью граждан.

Ливенский районный суд рассмотрел иск двух местных жителей, просивших признать за ними право долевой собственности на незавершенное строительством здание, а именно на торговый центр, возведенный в районе Центрального рынка города Ливны. Как отметили в пресс-службе суда, строительство здания велось на протяжении 10 лет. История началась в 2015 году, когда истцы решили возвести торговый центр.

Стройку затеяли на участке общей площадью 713 квадратных метров, принадлежащем одному из истцов. Вид разрешенного использования этой земли: торговые комплексы, торговые центры, универмаги. Приятели обратились к властям за разрешением на строительство и получили его. Правда, им выдали разрешение на строительство торгового центра в срок до 2017 года.

В этот срок приятели не уложились, но власти продлили его до 2025 года. Весной прошлого года здание, наконец, было построено, но администрация города отказала в выдаче разрешения на ввод торгового центра в эксплуатацию. Основанием для отказа послужил довод о том, что «построенный объект капитального строительства не соответствует требованиям, установленным градостроительным планом земельного участка, послужившим основанием для выдачи разрешения на строительство».

«На сегодняшний день в здании торгового центра функционирует электричество, газоснабжение и водоснабжение, установлена пожарная сигнализация, оборудована система вентиляции и кондиционирования, – следует из информации пресс-службы Ливенского районного суда. – Кроме того, согласно техническому исследованию торговый центр соответствует целевому назначению земельного участка, установленным строительным, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам и правилам, не создает угрозы жизни и здоровью граждан».

В качестве ответчиков в процессе выступили администрация города Ливны, Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, Управление муниципального имущества администрации города Ливны. Кстати, они с исковыми требованиями в судебном заседании согласились. Кроме того, была проведена судебная строительно-техническая экспертиза, заключение которой вкупе с другими доказательствами сыграло важную роль при вынесении решения.

«Суд пришел к выводу, что торговый центр соответствует строительным нормам и правилам, отсутствует угроза жизни и здоровью граждан, не нарушены интересы других лиц, за исключением незначительных нарушений, для устранения которых истцам даны рекомендации, – сообщает пресс-служба суда. – Основные несущие и ограждающие строительные конструкции исследуемого помещения торговли находятся в работоспособном состоянии, признаков недопустимого, аварийного состояния, при которых существует опасность для пребывания граждан, не выявлено. Поэтому суд удовлетворил исковые требования. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке».

ИА “Орелград”