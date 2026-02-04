Орловского водителя наказали за неповиновение полиции 1 января

Действия мужчины суд квалифицировал как административное правонарушение.

Как сообщает пресс-служба Залегощенского районного суда Орловской области, инцидент произошел в первый день 2026 года. В ходе судебного разбирательства было установлено, что 1 января текущего года местный житель двигался на автомобиле по автодороге Залегощь – Ореховка. По пути ему попались сотрудники Госавтоинспекции. Инспектор подал сигнал, чтобы автомобиль остановился для проверки.

Однако водитель повел себя необычно. Он попытался сбежать. Сначала он проигнорировал сигнал инспектора и проехал мимо него. Когда увидел, что за ним организована погоня, все-таки остановился, бросил машину попытался убежать через поле в сторону деревни Ореховка. Двое полицейских бросились за ним вдогонку. Их физическая форма оказалась лучше, чем у беглеца.

Вскоре они догнали водителя, но тот отказался им подчиняться. В пресс-службе суда рассказали, что мужчина «хватался за форменную одежду, толкался, на замечания не реагировал, отказывался пройти в служебный автомобиль». Тем самым, по мнению суда, гражданин оказал неповиновение законному требованию сотрудника полиции, действовавшему в соответствии с нормами Федерального закона «О полиции».

Впрочем, гражданин все-таки был задержан, но ему удалось избежать возможной уголовной ответственности. Дело на него завели по части 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В судебном заседании он вел себя гораздо спокойнее и признал вину в инкриминируемом ему деянии, в содеянном раскаялся. Оценив обстоятельства дела, суд привлек его к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей. Постановление уже вступило в законную силу.

