Обслуживать автопарк чиновников Орловского округа будет Писарева

Контракт уже заключён.

Заказчиком выступает Муниципальное казённое учреждение “Единая дежурно-диспетчерская служба Орловского муниципального округа и Административно-хозяйственная служба Администрации Орловского муниципального округа”. Исполнителем – Наталья Анатольевна Писарева.

Подрядчик берёт на себя услуги по техобслуживанию и ремонту автотранспортных средств и обязуется оказывать их МКУ до 15 декабря текущего года. Цена вопроса – 5 миллионов 250 тысяч рублей.

В проекте контракта указывается, что “приём исполнителем автотранспортных средств для оказания услуг должен осуществляется без предварительной записи, в день обращения”.

При этом на техосмотр отводится до двух рабочих дней, на ремонт автомобильного транспорта – до пяти. Капитальный ремонт агрегатов транспортного средства нужно будет сделать за 10 дней. Кузовной ремонт – максимум за 15 или 20, в зависимости от степени его сложности.

