Возможности использования регионального маткапитала расширили

Одновременно областные власти ужесточили правила для «переехавших» семей.

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Вадим Тарасов подписал указ о внесении изменений в порядок предоставления материнского семейного капитала для многодетных семей. Нововведения касаются как направлений расходования средств, так и условий получения выплаты, а также процедуры подачи заявлений. В частности, из нормативной базы исключено двойное получение мер поддержки. Теперь региональный материнский капитал не предоставляется гражданам, которые уже получили аналогичную меру поддержки в другом субъекте Российской Федерации. Это же основание добавлено в перечень причин для отказа в выплате.

Появилось и новое направление использования средств. Средства регионального маткапитала отныне разрешено направлять на оплату медицинских услуг, оказываемых матери из многодетной семьи. Ранее перечень включал улучшение жилищных условий, ремонт, образование детей, покупку автотехники, лечение ребенка-инвалида и приобретение земельного участка. Все это сохранено и в обновленной редакции документа.

Уточнен порядок выплат. Теперь выплата производится однократно и ровно в размере фактически понесенных расходов на установленные цели, но не более установленной суммы. Размер маткапитала остался прежним, он составляет 138 518,57 рубля с ежегодной индексацией с 1 января. Еще одним новшеством стала цифровизация и упрощение процедур. Заявление теперь можно подать через Единый портал госуслуг с использованием простой электронной подписи.

Решения о назначении или отказе принимаются в электронной форме через автоматизированную систему «Адресная социальная помощь». Кстати, сроки принятия решения сокращены. Так, на межведомственные запросы отведен один день, а на само решение – два рабочих дня после получения всех документов, вместо прежних 20 рабочих дней. В то же время появился новый механизм возврата излишне выплаченных средств. Если вдруг выяснится, что средства были выплачены из-за недостоверных сведений, региональный департамент соцзащиты направит получателю требование о возврате денег. Добровольно вернуть деньги нужно в течение 30 дней, иначе вопрос будет решаться через суд.

Также скорректированы требования к подтверждению места жительства на территории Орловской области. Возрастной ценз составляет не менее трех лет для «старых» случаев и не менее одного года для семей, где ребенок родился с 1 января 2023 года. Также уточнено, что копии документов можно заверять в МФЦ без предоставления оригиналов, специалист сам обязан сделать необходимую отметку. Из преамбулы губернаторского указа также следует, что внесенные изменения направлены на адресную поддержку многодетных семей, постоянно проживающих в регионе, и исключение нецелевого использования бюджетных средств.

ИА “Орелград”