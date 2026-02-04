По раздаче участков под Орлом возбудили уголовное дело

Речь идёт о превышении должностных полномочий.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при распоряжении муниципальными земельными участками

Установлено, что в апреле 2022-го и в ноябре 2023-го администрация Орловского муниципального округа сдала в аренду два участка земли — двум местным жителям. Причём — сразу на 20 лет каждый. Это произошло без проведения торгов, хотя арендаторы не считались лицами, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и не стояли на соответствующем учёте.

Всего через несколько дней данные граждане заключили с третьими лицами договоры о переуступке права аренды.

Как уточняет ведомство, общая площадь участков составляет 2200 квадратов.

Ранее по искам прокуратуры данные сделки признали незаконными. Также ведомство направило материалы в следственные органы. На их основании орловское Управление СКР и завело дело.

Как указали уже в Следственном комитете, оно возбуждено по факту превышения полномочий «должностными лицами администрации Орловского муниципального округа». Пока что фигуранты-чиновники не установлены.

ИА «Орелград»