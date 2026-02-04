Орловские сельхозуспехи отметили на всероссийском уровне

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Как рассказал орловский глава, прямо сейчас в Москве Министерство сельского хозяйства России проводит Всероссийское агрономическое совещание, посвящённое наступившему году.

«Орловская область снова звучит как регион-рекордсмен!» – отметил Клычков. Так, наша область вошла в первую десятку по стране по урожайности всех основных сельхозкультур:

пшеница — 4 место,

подсолнечник — 6 место,

кукуруза — 7 место,

рапс — 8 место,

соя — 9 место.

По словам губернатора, также наш регион занял высокие позиции по дополнительным параметрам, в частности, по закупке минеральных удобрений и выборке дизельного топлива.

«В очередь раз благодарим наших тружеников села за выдающиеся результаты! Ваши золотые руки кормят страну!» – высказался Клычков.

ИА «Орелград»