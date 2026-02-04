Орловские сельхозуспехи отметили на всероссийском уровне

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
Как рассказал орловский глава, прямо сейчас в Москве Министерство сельского хозяйства России проводит Всероссийское агрономическое совещание, посвящённое наступившему году.
«Орловская область снова звучит как регион-рекордсмен!» – отметил Клычков. Так, наша область вошла в первую десятку по стране по урожайности всех основных сельхозкультур:
- пшеница — 4 место,
- подсолнечник — 6 место,
- кукуруза — 7 место,
- рапс — 8 место,
- соя — 9 место.
По словам губернатора, также наш регион занял высокие позиции по дополнительным параметрам, в частности, по закупке минеральных удобрений и выборке дизельного топлива.
«В очередь раз благодарим наших тружеников села за выдающиеся результаты! Ваши золотые руки кормят страну!» – высказался Клычков.
ИА «Орелград»