Орловские сельхозуспехи отметили на всероссийском уровне

4.2.2026 | 15:01 Новости, Экономика

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как рассказал орловский глава, прямо сейчас в Москве Министерство сельского хозяйства России проводит Всероссийское агрономическое совещание, посвящённое наступившему году.

«Орловская область снова звучит как регион-рекордсмен!» – отметил Клычков. Так, наша область вошла в первую десятку по стране по урожайности всех основных сельхозкультур:

  • пшеница — 4 место,
  • подсолнечник — 6 место,
  • кукуруза — 7 место,
  • рапс — 8 место,
  • соя — 9 место.

По словам губернатора, также наш регион занял высокие позиции по дополнительным параметрам, в частности, по закупке минеральных удобрений и выборке дизельного топлива.

«В очередь раз благодарим наших тружеников села за выдающиеся результаты! Ваши золотые руки кормят страну!» – высказался Клычков.

ИА «Орелград»


