Предприятие задолжало орловцам 58 тысяч

Зарплату вовремя не получили двое работников.

Нарушение установила Ливенская межрайонная прокуратура. Известно, что его допустили в одной из коммерческих организаций.

Двое её работников своевременно не получили заработную плату. Образовалась задолженность на общую сумму около 58 тысяч рублей.

Прокурор внёс представление директору организации. В итоге виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, ответственное должностное лицо организации привлекли уже к административной ответственности (по статье 5.27 КоАП, часть 6, которая касается невыдачи заработной платы). Точное наказание не известно. Однако статья предусматривает для должностных лиц штрафы в размере до 20 тысяч рублей.

На данный момент нарушения устранены. Все права работников восстановлены.

ИА «Орелград»