На Орловщине привлекли к ответственности сотрудника центра соцобслуживания

Он допустил нарушение в сфере закупок.

Нарушение выявили в Свердловском районе.

Как рассказали в ведомстве, местный «Комплексный центр социального обслуживания населения» вовремя не разместил в единой информационной системе в сфере закупок определённые сведения. Они касались количества и общей стоимости договоров, заключённых учреждением по результатам закупки товаров, работ и услуг за ноябрь 2025 года.

Районная прокуратура возбудила административное дело. Известно, что к соответствующей ответственности привлекли виновное должностное лицо.

ИА «Орелград»