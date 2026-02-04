На Орловщине привлекли к ответственности сотрудника центра соцобслуживания

Он допустил нарушение в сфере закупок.
Нарушение выявили в Свердловском районе.
Как рассказали в ведомстве, местный «Комплексный центр социального обслуживания населения» вовремя не разместил в единой информационной системе в сфере закупок определённые сведения. Они касались количества и общей стоимости договоров, заключённых учреждением по результатам закупки товаров, работ и услуг за ноябрь 2025 года.
Районная прокуратура возбудила административное дело. Известно, что к соответствующей ответственности привлекли виновное должностное лицо.
ИА «Орелград»