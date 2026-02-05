Орловца подозревают в мошенничестве с соцконтрактом

Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, подозреваемый — житель Глазуновского района.

Мужчина заключил соцконтракт с Департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Средства предоставлялись на осуществление предпринимательской деятельности.

Согласно текущей версии, орловец вступил в сговор с ещё одним лицом и заключил фиктивный договор купли-продажи. Причём — на внушительную сумму в 173 тысячи рублей. Этот документ он направил в департамент — как подтверждение выполнения своих обязательств.

Прокуратура района, выявив данный факт, передала материалы в следственные органы. Дело возбудили по статье «мошенничество при получении выплат» (159.2 УК, часть 2).

ИА «Орелград»