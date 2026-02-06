Орловчанка отсудила внушительную сумму у продюсера-гуру

ИП Иманова О. Е. взялась обучить её основам современного продюсирования.

Обучение касалось запуска и продвижения проектов блогеров и экспертов. Однако клиентка (по фамилии Маркина) решила, что услуга оказывалась некачественно. С этим согласился Орловский районный суд, который рассматривал данное дело.

Между орловчанкой и ИП был заключён договор возмездного оказания услуг. Его стоимость составила 130 000 рублей. Маркина оплатила 106 тысяч – причём из средств, взятых в кредит в АО «ТБанк».

Однако у клиентки возникли претензии к гуру. Так, срок обучения увеличили с 2 недель до 3 месяцев, ряд тем (например, работа с искусственным интеллектом) не затрагивался вовсе, также ответчик изменила форму преподавания – с личных встреч и звонков на просмотр лекций в записи без возможности прямого общения.

В итоге суд счёл требования орловчанки справедливыми, хотя и снизил сумму компенсации морального вреда до 20 тысяч рублей. Также с ответчика должны взыскать уплаченные средства (106 тысяч), неустойку (ещё 106 тысяч),убытки, понесённые в связи с недостатками оказанной услуги (17455 рублей).

Кроме того, ИП оштрафовали ещё на 116 тысяч. Также предприниматель должна будет выплатить госпошлину в размере 10396 рублей.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

ИА “Орелград”