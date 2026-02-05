Условия лечения по ОМС прописали в Орле

Стали известны детали тарифного соглашения на 2026 год.

Аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс провели обзор заключенного в Орле тарифного соглашения на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Орловской области. Действие документа рассчитано только на 2026 год. Он устанавливает способы оплаты медицинской помощи, применяемые в сфере обязательного медицинского страхования на территории Орловской области.

В частности, соглашение закрепило размер и структуру тарифов, размер неоплаты или неполной оплаты затрат на оказание медицинской помощи, а также размеры штрафов, которые могут накладываться на медицинские организации за неоказание, несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества. Тарифы установлены исходя из объема средств, предусмотренных на реализацию территориальной программы ОМС в 2026 году.

«Оплата за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам, осуществляется по тарифам, действующим на дату завершения лечения больного, – сообщается в аналитическом обзоре соглашения. – В стоимость оказываемой медпомощи включены расходы на параклинические обследования, выполненные в отделениях лучевой диагностики, лабораториях, отделениях физиотерапии, отделениях функциональной диагностики».

Исключение предусмотрено для медицинских услуг, на которые установлен отдельный тариф при оказании амбулаторной помощи. В тарифы также включены расходы на посещения среднего медицинского персонала, не ведущего самостоятельный амбулаторный прием, консультации и экспертизы, проводимые клинико-экспертными комиссиями и врачебными консилиумами, консультации амбулаторных больных врачами стационаров, не ведущими амбулаторный прием, в том числе при оказании помощи в приемных отделениях без последующей госпитализации.

Также за счет ОМС оплачиваются консультации врачами поликлиник больных, находящихся на лечении в стационаре или дневном стационаре медицинской организации. В то же время за счет средств ОМС не оплачиваются случаи оказания медицинской помощи: застрахованным лицам, получившим повреждение здоровья вследствие тяжелых несчастных случаев на производстве; застрахованным лицам при заболеваниях, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, при туберкулезе, психических расстройствах и расстройствах поведения.

Не положены такие расходы гражданам, не идентифицированным в период лечения в качестве застрахованных по ОМС, при проведении предварительных и периодических медицинских осмотров граждан, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, военнослужащим и приравненным к ним лицам. Не предусматривает ОМС и оплату расходов на проведение медицинских освидетельствований призывников для определения их годности к военной службе. Ортодонтическая помощь взрослому населению, протезирование и имплантация зубов тоже не входят в систему ОМС.

Тем временем Федерация профсоюзов Орловской области сообщила, что участники СВО с 2026 года получили право на оказание медпомощи по ОМС вне очереди, а при госпитализации – на размещение в одно- или двухместных палатах. Если участник СВО не может добраться до выбранной им медорганизации, к нему должен быть организован выезд медицинской бригады.

«До 1 апреля 2026 года будет определен перечень санаторно-курортных учреждений, куда можно направлять на реабилитацию ветеранов боевых действий (участников СВО). Отбор санаториев будет проводиться с учетом их готовности принять таких пациентов: состояния материально-технической базы и наличия специально обученного медперсонала», – добавили в Федерации.

ИА «Орелград»