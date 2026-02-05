Тайны трагической гибели Пушкина приоткроют в Орле

День памяти Александра Сергеевича Пушкина отметят в областной библиотеке.

С 5 по 19 февраля в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина будет работать выставка «Прошли века, а Пушкин остается…». Как пояснили организаторы, она посвящена 189-й годовщине со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина, трагически погибшего на роковой дуэли у Черной речки. День памяти Пушкина отмечается ежегодно 10 февраля – именно в этот день в 1837 году поэт скончался от ранения, полученного в результате выстрела Дантеса.

В «Бунинке» сообщили, что на выставке представлены публикации о Пушкине в таких периодических изданиях, как «Вопросы литературы», «Родина», «Народное образование», «Свой», «Наука и жизнь», «Наука и религия» и др. Посетители смогут ознакомиться с литературоведческими изысканиями, которые проливают свет на события предшествующие дуэли и на последние дни жизни поэта, помогают приподнять завесу тайны, окутывающую отдельные моменты биографии Пушкина.

«Как это было? Что увидели его друзья в последние дни жизни великого поэта? – такими вопросами задаются в «Бунинке». – Ведь смерть человека очень многое может сказать о его жизни. У нас есть возможность узнать это из воспоминаний близких к семье Пушкина людей, опубликованных на страницах периодических изданий. Почему в судьбе поэта сошлось столько роковых случайностей? Что же явилось причиной безвременной кончины великого поэта? Обычная дуэль или светский заговор, злые языки или ревнивый нрав самого гения? Эти вопросы не дают покоя до сих пор».

В библиотеке добавили, что специально для учителей в составе экспозиции будет работать отдельный раздел. В нем будет представлена методическая литература, способная помочь педагогам в их работе с учащимися. В частности, методические рекомендации для проведения уроков, подготовки к экзаменам и массовым мероприятиям предлагают журнал «Литература в школе» и газета «Первое сентября. Литература», которые временно станут экспонатами.

Ранее в «Бунинке» в универсальном читальном зале открылась книжная выставка под названием «Живописец русской души», которая проработает по 28 февраля. Она посвящена 195-летию со дня рождения Николая Лескова. Юбилей будет отмечаться 16 февраля 2026 года. Лесков (1831–1895) — уроженец Орловщины, один из наиболее самобытных и талантливых русских писателей XIX века.

«На выставке представлена литература, отражающая ключевые этапы жизни и творчества Лескова, – сообщили в библиотеке. – Посетители могут узнать о его детстве, юности, образовании в Орловской гимназии и первых литературных опытах, опубликованных в периодических изданиях. Особое внимание уделено рассказу «Леди Макбет Мценского уезда», который принес Лескову признание и репутацию мастера психологической прозы».

Выставка также освещает разнообразие жанров и тем, охватываемых творчеством Лескова. Посетители могут познакомиться с его знаменитыми произведениями, такими как «Левша», «Очарованный странник», «На ножах» и «Соборяне», увидеть произведения, исследующие влияние веры на жизнь человека и общества.

Возрастные ограничения: 12+

ИА «Орелград»