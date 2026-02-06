Фотографию орловского школьника оценила Матвиенко

6.2.2026 | 15:43 Культура, Новости, Общество

Работа орловца стала частью экспозиции выставки «Первозданная Россия».

Фото: vk.ru/id620997172

Это самая большая в Европе выставка фотографий первозданной природы. Открытие состоялось сегодня в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж».

Как рассказала в соцсетях директор школы №50 Орла Наталья Прохорова, в экспозицию вошла работа одиннадцатиклассника Дениса Пронина. Орловец представил фотографию косули под названием «Летняя встреча», сделанную 12 июня, в День России.

На открытии выставки присутствовали министр природных ресурсов России Александр Козлов и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

ИА «Орелград»


