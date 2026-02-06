В Орле откроется выставка о быте и битвах

Экспозицию представят в Орловском краеведческом музее.

Выставка «Звенящая сталь и гончарный круг: быт и битвы Орловского края» откроется 10 февраля в 15:00.

Экспозицию сформировали на основе предметов из фондов музея, а также археологических находок, сделанных в Кромском районе в 2025 году.

Новые материалы иллюстрируют различные аспекты жизни на территории орловского региона в первые века нашей эры, древнерусский период, позднее средневековье и новое время, а также в первой половине 20-го века.

Археологические находки были предоставлены Орловским отрядом Сейминско-Суджинской экспедиции Института археологии РАН. Его руководитель Олег Радюш выступит на открытии расскажет о результатах работы учёных.

Также в ходе открытия выставки посетителям представят древнерусский меч 12 или 13 века.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»