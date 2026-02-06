Горсовет Орла согласовал доску в честь участника СВО

6.2.2026 | 11:24 Новости, СВО

Память об Андрее Панкратове будет хранить фасад дома по улице Узловой.

Орёл, Узловая, 2. Фото: www.google.com/maps

Мемориальную доску установят на доме №2. Именно здесь проживал орловец. Напомним, улица находится в микрорайоне Лужки.

Решение утвердили на сегодняшнем заседании городского Совета народных депутатов. Оно проводилось во внеочередном порядке.

Ранее инициатива получила одобрение профильной городской комиссии, а также собственников жилых помещений дома. Эскиз мемориальной доски утверждён Градостроительным советом Орловской области.

Андрей Панкратов погиб на СВО в 2023-м году. Президент России отметил его Орденом Мужества посмертно. Также наш земляк являлся участником военной операции в Сирии.

ИА «Орелград»


