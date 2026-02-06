Клычков повысил зарплату в Общественной палате региона

Вырос должностной оклад главного специалиста аппарата палаты.

Соответствующее постановление официально опубликовано в интернете.

Согласно этому документу, оклад увеличен до 15 тысяч 310 рублей. С января минувшего года он составлял 12 тысяч 653 рубля 66 копеек.

Также в постановлении указывается, что нынешнее повышение «распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года». Основанием для увеличения оклада является приказ Министерства здравоохранения и социального развития России (№247н от 29.05.08).

ИА «Орелград»