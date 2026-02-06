Орловца будут судить за дезорганизацию работы колонии

6.2.2026 | 16:05 Важное, Криминал, Новости

Он, отбывая наказание, ударил сотрудника УФСИН.

Фото: vk.com/club56875931

Делом занимался Следственный комитет. Как рассказали в орловском управлении СКР, его возбудили по статье 321 УК, часть 2 – «дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

Установлено, что инцидент произошёл в 2025 году в ноябре. Заключённый отбывал наказание в ИК-5 (в Нарышкино), причём за особо тяжкое преступление. Известно, что это житель нашего региона.

На почве неприязненных отношений мужчина применил насилие в отношении сотрудника регионального Управления ФСИН и нанёс ему «удар руками в область груди».

На данный момент дело направлено в суд для рассмотрения.

