В Русском Броде вовсю продолжается реконструкция башни

6.2.2026 | 16:34 Новости, Общество

Ожидается, что смотровая площадка заработает уже этой весной.

Фото: vestiorel.ru

Напомним, здесь приводят в порядок водонапорную башню, построенную ещё в 1898-м году. Когда-то она использовалась для нужд железной дороги. Однако перестала функционировать ещё в 60-х годах прошлого века.

Ремонт ведётся по инициативе Сергея Кобзева, местного уроженца, первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД». Ожидается, что башня станет новой достопримечательностью Орловской области.

Работы начались осенью 2025-го года. Сначала привели в порядок фасад. Затем настала очередь надстройки. Над ней трудились внизу, а затем поднимали на основание с помощью специальной техники, сообщают «Вести-Орёл».

Рядом с башней посадили деревья и выложили дорожки (из брусчатки). Однако главной изюминкой должна стать смотровая площадка. С высоты 15 метров откроется панорамный вид на окрестности.

Большая часть работ завершена. Ожидается, что объект станет доступен всем желающим уже этой весной.

