Орловцы 150 раз пожаловались на грубое обращение с животными

Все поступившие сигналы были проверены.

Управление ветеринарии Орловской области выпустило памятку для владельцев животных. Как пояснили в ведомстве, памятка разработана с целью ознакомления граждан с ключевыми положениями Федерального закона № 498-ФЗ, регулирующего сферу ответственного обращения с животными. Соблюдение требований данного закона является обязательным для всех владельцев и направлено на обеспечение защиты животных, гуманного отношения к ним и обеспечение безопасности граждан.

«Владельцы обязаны обеспечивать животным надлежащие условия содержания, соответствующие их биологическим и видовым особенностям, – подчеркнули в управлении ветеринарии. – Это включает в себя обеспечение достаточного питания, водоснабжения, ветеринарного обслуживания, а также защиту от неблагоприятных климатических условий. При выгуле домашних животных необходимо соблюдать правила, установленные органами местного самоуправления. В частности, выгул собак потенциально опасных пород должен осуществляться в наморднике и на поводке. Запрещено выгуливать животных на территориях, предназначенных для детей, а также в местах, где это может создать угрозу для безопасности граждан».

Нарушение требований Федерального закона № 498-ФЗ влечет за собой административную, а в отдельных случаях — уголовную ответственность. Соблюдение положений данного закона способствует формированию гуманного отношения к животным, говорят в ведомстве. В 2025 году в управление ветеринарии Орловской области по вопросам обращения с животными поступило 147 сигналов от граждан.

Об этом говорится в ведомственном докладе с обобщением правоприменительной практики в области государственного контроля. По всем 147 обращениям специалистами ведомства были «проведены консультирования владельцев животных по вопросу недопущения нарушений требований законодательства в области обращения с животными». Словом, с хозяевами животных провели беседы воспитательного характера.

По материалам, поступившим из правоохранительных органов и прокуратуры, в минувшем году управлением было возбуждено и рассмотрено 18 дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 8.52 КоАП РФ (несоблюдение общих требований к содержанию животных), два дела по части 3 статьи 8.52 КоАП РФ (нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу) и одно дело по части 2 статьи 8.52 КоАП РФ (жестокое обращение с животными, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния).

За указанные правонарушения в целом за минувший год было взыскано административных штрафов на общую сумму 29 500 рублей. Кроме того, нарушителям вынесли 14 предупреждений. В управлении ветеринарии подчеркивают, что по всем поступившим обращениям граждан проводились проверки с выездом на место, причем в них участвовали и специалисты подведомственных учреждений.

«В случае выявления фактов нарушения ветеринарного законодательства информация об этом направлялась в Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям», – говорится в докладе. Стоит отметить, что в 2025 году по итогам проведения контрольно-надзорных мероприятий дел об административных правонарушениях не возбуждалось. Все дела были возбуждены благодаря сигналам бдительных граждан.

ИА «Орелград»