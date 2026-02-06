На Орловщине торговый оборот превысил 212 миллиардов рублей

При этом данные за весь прошлый год еще не озвучены.

В Орловской области оборот розничной торговли в январе-ноябре 2025 года сложился в сумме 212,4 миллиарда рублей, что на 1,5 процента, в сопоставимых ценах, выше показателя соответствующего периода 2024 года. По данным Орелстата, только в ноябре минувшего года в регионе в розницу было реализовано товаров на общую сумму 19,7 миллиарда рублей, что на 2,5 процента больше, чем годом ранее.

«В январе-ноябре текущего года оборот розничной торговли на 97,3 процента был сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, – следует из информации Орелстата. – Доля розничных рынков и ярмарок – 2,7 процента (в январе-ноябре 2024 года – 97,3 процента и 2,7 процента соответственно)».

Структура оборота розничной торговли по сравнению с предыдущим годом изменилась, но незначительно. Так, доля продаж продуктов питания, включая напитки и табачные изделия, по сравнению с январем-ноябрем 2024 года увеличилась с 47,5 процента до 48,9 процента, а доля продаж непродовольственных товаров соответственно снизилась с 52,5 процента до 51,1 процента. По сравнению с январем-ноябрем 2024 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 1 процент, второй – на 2 процента.

«Оборот оптовой торговли в январе-ноябре 2025 года сложился в сумме 273,4 миллиарда рублей, или 97,1 процента, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 2024 года. Субъектами малого предпринимательства сформировано 28,6 процента оборота оптовой торговли, – подсчитали в Орелстате. – Оборот общественного питания с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей составил 6,9 миллиарда рублей, или 99,3 процента, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 2024 года».

ИА «Орелград»