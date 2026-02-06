Орловская учительница отсудила недоплаченную зарплату

Право педагога защитил Советский районный суд города Орла.

Жительница города Орла обратилась с иском о защите нарушенных трудовых прав, сообщила пресс-служба Советского районного суда. Она пояснила, что работает педагогом в одной из местных школ. Женщина имеет высшее профессиональное педагогическое образование. Кроме того, она успешно прошла очную аспирантуру, получив после этого ученую степень кандидата наук и первую квалификационную категорию. Несмотря на регалии, школа установила для нее такую заработную плату, что она даже с учетом всех компенсационных и стимулирующих выплат оказалась не выше минимального размера оплаты труда.

По мнению педагога, доплаты и надбавки компенсационного характера должны устанавливаться свыше установленного федеральным законом МРОТ. Поэтому она просила суд признать незаконными действия своего работодателя, обязать его произвести перерасчет, выплатить ей задолженность по заработной плате и отпускным. Кроме того, истица запросила денежную компенсацию за задержку выплаты задолженности, индексацию и компенсацию морального вреда.

«При рассмотрении спора судом установлено, что истица принята на работу в образовательное учреждение на должность педагога дополнительного образования в счет квоты для приема на работу инвалидов с нагрузкой 18 часов в неделю, – сообщили в пресс-службе Советского районного суда. – Заработная плата истицы соответствовала минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом».

Суд установил, что в состав зарплаты педагога была включена ежемесячная денежная компенсация для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями и выплаты стимулирующего характера, положенные за наличие высшего педагогического образования, квалификационной категории, ученой степени и стажа работы по профессии более 25 лет. Плюс выплаты положены за реализацию ею дополнительных общеобразовательных программ.

В мае прошлого года истица получила высшую профессиональную категорию, но и это почему-то не привело к увеличению ее зарплаты. Суд проверил механизм начисления зарплаты в школе и пришел к выводу, что он предусматривал «поглощение» минимальным размером оплаты труда всех видов выплат компенсационного и стимулирующего характера. Поэтому размер зарплаты истицы в 2024/2025 году не вырос, а даже уменьшился.

Суд счел, что действия работодателя были незаконными, поскольку «выплаты компенсационного и стимулирующего характера педагогу не могут включаться в сумму заработной платы, размер которой не превышает минимального размера оплаты труда». Требования учительницы были удовлетворены: школу обязали выплатить ей более 240 тысяч рублей недоплаченной зарплаты. Получит она и компенсацию морального вреда.

«Поскольку установлен факт нарушения ответчиком прав истца, как работника, суд также пришел к выводу о наличии бесспорных оснований для взыскания компенсации морального вреда, и, исходя из конкретных обстоятельств заявленного иска, требований разумности и справедливости, определил ее в размере 50 000 рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано», – резюмирует пресс-служба Советского районного суда.

ИА “Орелград”