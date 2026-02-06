Орловчанку обязали заплатить за полную гибель автомобиля

Гражданское дело рассмотрел суд в городе Ливны.

Ливенский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к местной жительнице. Мужчина требовал взыскать с ответчицы крупную денежную компенсацию. Суду он пояснил, что в августе 2025 года он сдал свой автомобиль марки «Киа Сид» ответчице в аренду. Условия сделки предполагали, что автоледи будет пользоваться арендованной иномаркой в течение пяти дней, а цена аренды была установлена в размере 2000 рублей за каждый день пользования.

«Машина была передана арендатору в исправном техническом состоянии, по истечении срока аренды арендатор не возвратила машину, – следует из информации пресс-службы Ливенского районного суда. – В сентябре 2025 года арендатор, управляя арендованной машиной, допустила съезд с дороги с последующим опрокидыванием, в результате чего автомобилю были причинены многочисленные технические повреждения, которые повлекли полную гибель автомобиля».

Арендодатель решил взыскать причиненные ему убытки через суд, и это ему удалось сделать. По решению суда, еще не вступившему в законную силу, договор аренды автомобиля был расторгнут. Автоледи обязали возместить владельцу автомобиля материальный ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия, который суд оценил в размере 1,027 миллиона рублей. Также ответчице предстоит погасить набежавшую с момента ДТП задолженность по арендной плате в размере 112 тысяч рублей, расходы по оплате административных штрафов в размере 10 тысяч рублей и судебные расходы в размере 40,2 тысячи рублей.

«Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу, что по вине арендатора истцу причинен материальный ущерб, выразившийся в стоимости утраченного автомобиля, а также посчитал обоснованным требование о расторжении договора аренды и взыскании задолженности по арендной плате, штрафов и судебных расходов. Поэтому удовлетворил исковые требования в полном объеме», – пояснили в пресс-службе Ливенского районного суда, добавив, что решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”