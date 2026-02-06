СМИ сообщили о проблемах с отоплением в Ливнах

Утверждается, что из-за коммунальной аварии дома в центре города остались без тепла.

Об этом пишет «Уездный город Ливны».

Как сообщает издание, всё произошло накануне. В доме по Свердлова, 58, в подвале пришла в негодность труба.

В итоге тепла не было не только по этому адресу, но также в других домах в центре Ливен. В частности — на той же улице Свердлова, на Карла Маркса, Поликарпова и других.

Как утверждает СМИ, местным жителям пришлось оставаться без отопления около 12 часов, «с утра до вечера», примерно до 21 часа.

«Отметим, что о ЧП городского масштаба чиновники мэрии не проинформировали ливенцев», – пишет издание. Подобная информация появилась и в социальных сетях.

ИА «Орелград»