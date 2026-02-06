В Орловском округе ввели новые выплаты для новобранцев СВО

6.2.2026 | 10:51 Новости, СВО

Также введена окружная выплата для тех, кто оказал содействие в заключении контракта.

Администрация Орловского МО. Фото: ИА “Орелград”

Об этом рассказал глава муниципального образования Александр Черных.

Решение приняли на очередном заседании Орловского окружного Совета народных депутатов. Местная выплата для тех, кто заключает контракт на военную службу, составит 200 рублей. Напомним, что при этом из областного бюджета выплачивается 400 рублей, от федеральных властей — ещё 400 рублей.

Граждане, которые оказали содействие в заключении контракта, теперь смогут получить от округа 100 тысяч (дополнительно к другим 100 тысячам, которые выплачиваются областью).

Таким образом, размер поддержки может составить 1 миллион 200 тысяч (если гражданин посодействует в заключении такого контракта, а также подпишет его сам). Узнать другие подробности можно в пункте отбора на службу по телефону +7 (977) 708-98-16, а также в администрации Орловского муниципального округа.

ИА «Орелград»


