В Орле разместили вакансию первого заммэра города

Это сделала сама Администрация Орла.

Сообщение о поиске кандидата появилось на официальных ресурсах мэрии.

От соискателя требуются высшее образование, стаж работы по специальности от четырёх лет, знания в сфере федерального законодательства, а также умение работать с людьми и многое другое.

Чтобы претендовать на должность, нужно будет подать заявление в письменной форме, заполнить анкету, предоставить копии паспорта и ряда других документов, характеристики и отзывы, а также справку о состоянии здоровья.

Приём ведётся в здании Администрации Орла на Пролетарской горе, 1, в кабинете 321 с 9 до 18 часов по рабочим дня. Контактный телефон – 25-52-10 (добавочные 13-09 и 13-10).

На данный момент обязанности первого вице-мэра временно исполняет Мария Родштейн. На постоянной основе должность занимает Вадим Ничипоров – он является фигурантом уголовного дела, но формально не покидает пост.

ИА «Орелград»