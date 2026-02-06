В Орле разместили вакансию первого заммэра города

Это сделала сама Администрация Орла.
Сообщение о поиске кандидата появилось на официальных ресурсах мэрии.
От соискателя требуются высшее образование, стаж работы по специальности от четырёх лет, знания в сфере федерального законодательства, а также умение работать с людьми и многое другое.
Чтобы претендовать на должность, нужно будет подать заявление в письменной форме, заполнить анкету, предоставить копии паспорта и ряда других документов, характеристики и отзывы, а также справку о состоянии здоровья.
Приём ведётся в здании Администрации Орла на Пролетарской горе, 1, в кабинете 321 с 9 до 18 часов по рабочим дня. Контактный телефон – 25-52-10 (добавочные 13-09 и 13-10).
На данный момент обязанности первого вице-мэра временно исполняет Мария Родштейн. На постоянной основе должность занимает Вадим Ничипоров – он является фигурантом уголовного дела, но формально не покидает пост.
