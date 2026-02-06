На орловчанку возбудили дело за платное «снятие порчи»

Его завели по статье «мошенничество».

Как рассказали в Управлении МВД по Орловской области, инцидент произошёл в региональном центре в одном из медицинских учреждений. К женщине подошла ранее неизвестная ей особа. Она убедила собеседницу в том, что на неё наведена порча, а затем навязала свои услуги по «излечению».

«Целительница» провела некий ритуал. Затем клиентка перечислила ей 20 тысяч рублей.

Когда незнакомка ушла, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в отделение полиции по Северному району. Дело завели по статье «мошенничество» по её второй части (значительный ущерб).

Сотрудники отдела уголовного розыска райотдела установили личность и местонахождение подозреваемой. Оказалось, что это 34-летняя жительница Шаблыкинского района.

Известно, что подозреваемая предприняла меры к возмещению причинённого ущерба. Пока что она находится под подпиской о невыезде.

