Вода в орловском райцентре оказалась не вполне законной

6.2.2026 | 12:21 ЖКХ, Новости

Организация не получила лицензию на право пользования недрами.

Фото: ИА «Орелград»

Нарушение выявила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

В нём уличили ООО «Современные комплексные услуги». Коммерческая организация обеспечивала питьевой и хозяйственной водой жителей Хотынца, а также других населённых пунктов района.

При этом ООО фактически использовало недра для добычи подземных вод, хотя формально не имело такого права. Компания не получала лицензию на право пользования недрами именно с этими целями и в установленном порядке.

Орловский природоохранный межрайонный прокурор возбудил административное дело в отношении гендиректора организации. В итоге его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Также суд, рассмотрев иск, поступивший из прокуратуры, официально обязал ООО «Современные комплексные услуги» получить лицензию. Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства.

