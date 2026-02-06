Вода в орловском райцентре оказалась не вполне законной

Организация не получила лицензию на право пользования недрами.

Нарушение выявила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

В нём уличили ООО «Современные комплексные услуги». Коммерческая организация обеспечивала питьевой и хозяйственной водой жителей Хотынца, а также других населённых пунктов района.

При этом ООО фактически использовало недра для добычи подземных вод, хотя формально не имело такого права. Компания не получала лицензию на право пользования недрами именно с этими целями и в установленном порядке.

Орловский природоохранный межрайонный прокурор возбудил административное дело в отношении гендиректора организации. В итоге его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Также суд, рассмотрев иск, поступивший из прокуратуры, официально обязал ООО «Современные комплексные услуги» получить лицензию. Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства.

ИА «Орелград»