На Орловщине фиктивная чистка снега стоила бюджету около полумиллиона

В мошенничестве обвиняются экс-глава сельского поселения и ИП.

События происходили в Должанском районе в декабре 2023 — марте 2024 годов. Согласно текущей версии, тогда ещё действующий глава сельского поселения изготовил фиктивные договоры возмездного оказания услуг. Туда были внесены заведомо ложные сведения о необходимости расчистки автодорог от снега.

В свою очередь, ИП подготовила фиктивные акты о выполнении указанных работ. Сотрудник бухгалтерии администрации, которая не была осведомлёна о махинациях, перечислила ИП соответствующую оплату.

Как сообщает орловское управление СКР, размер нанесённого ущерба составил 476 тысяч рублей.

На данный момент прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд.

Уточняется, что оно возбуждалось на основании постановления прокуратуры, а также материалов Межмуниципального отдела МВД России «Ливенский».

ИА «Орелград»