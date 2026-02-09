На Орловщине фиктивная чистка снега стоила бюджету около полумиллиона

В мошенничестве обвиняются экс-глава сельского поселения и ИП.
События происходили в Должанском районе в декабре 2023 — марте 2024 годов. Согласно текущей версии, тогда ещё действующий глава сельского поселения изготовил фиктивные договоры возмездного оказания услуг. Туда были внесены заведомо ложные сведения о необходимости расчистки автодорог от снега.
В свою очередь, ИП подготовила фиктивные акты о выполнении указанных работ. Сотрудник бухгалтерии администрации, которая не была осведомлёна о махинациях, перечислила ИП соответствующую оплату.
Как сообщает орловское управление СКР, размер нанесённого ущерба составил 476 тысяч рублей.
На данный момент прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд.
Уточняется, что оно возбуждалось на основании постановления прокуратуры, а также материалов Межмуниципального отдела МВД России «Ливенский».
ИА «Орелград»