В Орле стартовала неделя книгодарения

«Бунинка» в десятый раз присоединилась к общероссийской акции.

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина присоединилась к десятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Мероприятие проводится в период с 9 по 15 февраля, оно приурочено к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. Инициатором акции выступают Российская государственная детская библиотека и Ассоциация «Растим читателя», проводится она при поддержке Минкультуры России, Российского книжного союза и Ассоциации книгораспространителей.

«В этом году Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина предлагает всем неравнодушным к чтению поучаствовать в розыгрыше книг и пополнить домашнюю библиотеку новой художественной литературой, – сообщили ранее в «Бунинке». – Кроме того, каждый желающий может присоединиться к благотворительному сбору книг для получателей социальных услуг Областного геронтологического центра ветеранов войны и труда».

Организаторы предупреждают участников акции о том, что принимать у них будут только те книги, которые находятся в хорошем состоянии. Приносить можно произведения классической и современной прозы. Но примут также «иную литературу, которая может вызвать интерес у людей старшего поколения». Книгу можно дополнить поздравительной открыткой, и тогда подарок будет приятен вдвойне.

«Чтобы передать книги, необходимо принести их до 15 февраля в отдел внешних связей и проектной деятельности библиотеки. После завершения акции их доставят в Областной геронтологический центр. Участники благотворительного книжного сбора получат благодарственные письма», – добавили в «Бунинке».

Ранее ответственный за организацию книгораспространения и библиотечной работы в Орловской епархии иеромонах Елеазар (Сухоруков) принял участие в общецерковном совещании по вопросам развития книгораспространения. Мероприятие прошло в Москве, в рамках XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени», в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя.

«Были рассмотрены актуальные вопросы координации деятельности епархий и издательств, обмена практическим опытом, а также выработки подходов, направленных на повышение доступности православной литературы и развитие сети приходских библиотек. Особое внимание было уделено вопросам логистики, взаимодействия с региональными структурами и современным форматам работы с читательской аудиторией. Участие представителя Орловской епархии в работе совещания будет способствовать внедрению в епархиальную практику лучших общецерковных инициатив и дальнейшему развитию духовно-просветительской деятельности через православную книгу», – сообщил по этому поводу информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»