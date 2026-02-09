За год вклады орловцев приросли на 11,2%

9.2.2026 | 15:09 Новости, Экономика

Это выяснили эксперты «РИА Рейтинг».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Итоги исследования публикует «РИА Новости».

Специалисты сравнили объём вкладов по регионам России на душу населения. По каждому субъекту определили среднюю цифру за 12 месяцев — с октября 2024 по сентябрь 2025.

В Орловской области она составила 286,4 тысячи. Это 53-й показатель по стране. Уточняется, что это 4,7 номинального среднемесячного дохода в регионе.

Также составители рейтинга выяснили, что за 2025-й год вклады орловцев приросли на 11,2%. Сравнивались цифры на 1 января текущего и на 1 января минувшего годов.

По объёму вкладов лидируют Москва, Петербург и Ненецкий автономный округ. На последних строчках — Дагестан, Чечня и Ингушетия.

ИА «Орелград»


