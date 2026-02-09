«Орёлтекмаш» создал инновационный телетрап для аэропортов

Это первое подобное отечественное изобретение.
Информацию сообщили в корпорации «Проект-техника» (куда входит орловское предприятие).
Трап полностью состоит из компонентов, произведённых в России. Корпус изготовлен из композитных панелей. Для этого материала характерны прочность и долговечность, а также хорошая теплопроводимость.
«Рукав» трапа оборудован специальными электрогидравлическими и электромеханическими приводами, а также системой управления и безопасности.
При стыковке с самолетом это позволяет менять не только его высоту и длину, но и конфигурацию. Благодаря этому устройство можно использовать при работе со всеми типами воздушных судов.
Также трап адаптирован к различным климатическим условиям. Рабочий диапазон температур варьируется от минус пятидесяти до плюс пятидесяти градусов по Цельсию.
ИА «Орелград»