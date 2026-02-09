«Орёлтекмаш» создал инновационный телетрап для аэропортов

9.2.2026 | 16:16 Новости, Транспорт, Экономика

Это первое подобное отечественное изобретение.

Фото: ИА «Орелград»

Информацию сообщили в корпорации «Проект-техника» (куда входит орловское предприятие).

Трап полностью состоит из компонентов, произведённых в России. Корпус изготовлен из композитных панелей. Для этого материала характерны прочность и долговечность, а также хорошая теплопроводимость.

«Рукав» трапа оборудован специальными электрогидравлическими и электромеханическими приводами, а также системой управления и безопасности.

При стыковке с самолетом это позволяет менять не только его высоту и длину, но и конфигурацию. Благодаря этому устройство можно использовать при работе со всеми типами воздушных судов.

Также трап адаптирован к различным климатическим условиям. Рабочий диапазон температур варьируется от минус пятидесяти до плюс пятидесяти градусов по Цельсию.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU