«Орёлтекмаш» создал инновационный телетрап для аэропортов

Это первое подобное отечественное изобретение.

Информацию сообщили в корпорации «Проект-техника» (куда входит орловское предприятие).

Трап полностью состоит из компонентов, произведённых в России. Корпус изготовлен из композитных панелей. Для этого материала характерны прочность и долговечность, а также хорошая теплопроводимость.

«Рукав» трапа оборудован специальными электрогидравлическими и электромеханическими приводами, а также системой управления и безопасности.

При стыковке с самолетом это позволяет менять не только его высоту и длину, но и конфигурацию. Благодаря этому устройство можно использовать при работе со всеми типами воздушных судов.

Также трап адаптирован к различным климатическим условиям. Рабочий диапазон температур варьируется от минус пятидесяти до плюс пятидесяти градусов по Цельсию.

ИА «Орелград»