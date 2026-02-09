Пожилая орловчанка украла барсетку

9.2.2026 | 16:05 Криминал, Новости

Владелец ненадолго оставил её без присмотра.

Фото: УМВД России по Орловской области

О краже рассказали в Управлении МВД по Орловской области. Известно, что расследованием занималось отделение полиции по Железнодорожному району Орла.

Мужчина пожаловался в МВД на пропажу барсетки (где находились 60 тысяч рублей). Орловец, посещая магазин, имел неосторожность оставить сумочку у кофемашины и выйти к своему автомобилю. Вскоре он вернулся, но уже не нашёл своё имущество.

Полицейские выяснили личность подозреваемой. Оказалось, что это пожилая женщина. Она забрала барсетку, оставшись незамеченной для сотрудников и посетителей магазина.

В полиции она призналась в содеянном. Также она рассказала, что забрала деньги себе, а пустую барсетку выкинула.

Также орловчанка выразила желание возместить причинённый ущерб. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU