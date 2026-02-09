Пожилая орловчанка украла барсетку

Владелец ненадолго оставил её без присмотра.

О краже рассказали в Управлении МВД по Орловской области. Известно, что расследованием занималось отделение полиции по Железнодорожному району Орла.

Мужчина пожаловался в МВД на пропажу барсетки (где находились 60 тысяч рублей). Орловец, посещая магазин, имел неосторожность оставить сумочку у кофемашины и выйти к своему автомобилю. Вскоре он вернулся, но уже не нашёл своё имущество.

Полицейские выяснили личность подозреваемой. Оказалось, что это пожилая женщина. Она забрала барсетку, оставшись незамеченной для сотрудников и посетителей магазина.

В полиции она призналась в содеянном. Также она рассказала, что забрала деньги себе, а пустую барсетку выкинула.

Также орловчанка выразила желание возместить причинённый ущерб. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»