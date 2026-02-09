Орловчанка ответила за унижение чести и достоинства полицейских

Женщина предстала перед судом по уголовному обвинению.

Уголовное дело было возбуждено в отношении жительницы Шаблыкинского района. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 Уголовного кодекса РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). Дело рассматривал мировой судья судебного участка Шаблыкинского района, который входит в структуру Урицкого районного суда.

В рамках процесса было установлено, что трое сотрудников полиции доставили в отдел гражданку, задержанную за нарушение общественного порядка. В отделе на нее должны были составить административные протоколы за совершенные правонарушения. Один протокол планировалось составить по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность), второй – по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

«Однако гражданка, не желая быть привлеченной к административной ответственности, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, с целью унижения чести, профессионального и служебного достоинства публично оскорбила сотрудников полиции в присутствии посторонних граждан», – сообщила пресс-служба Урицкого районного суда.

Женщина применила по отношению к сотрудникам полиции грубую нецензурную брань, «выраженную в оскорбительной и неприличной форме, противоречащую правилам поведения, принятым в обществе». Сообщается, что она также использовала «иные оскорбительные и сравнительные выражения», и в целом своим поведением унизила честь и достоинство сотрудников полиции.

Отпираться женщина не стала и в судебном заседании полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Кроме того, она попросила рассмотреть ее уголовное дело в особом порядке принятия судебного решения. Мировой судья признал ее виновной. Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, отсутствие отягчающих и наличие смягчающих ответственность обстоятельств, а также полное признание вины, суд назначил орловчанке наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

ИА «Орелград»