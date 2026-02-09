Орловская область модернизирует систему раздельного накопления отходов в рамках федерального проекта

Под руководством Губернатора Орловской области Андрея Клычкова региональный оператор приступил к изучению и модернизации системы раздельного накопления отходов в рамках федерального проекта «Производительность труда»

В рамках реализации экологической стратегии Орловской области, определённой Губернатором Андреем Клычковым, региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «УК «Зеленая роща» совместно с Региональным центром компетенций приступил к участию в федеральном проекте «Производительность труда». Инициатива стала логическим продолжением курса главы региона на создание современной «зелёной» инфраструктуры и переход к циклической экономике.

«Раздельное накопление отходов — один из приоритетов экологической политики Орловской области, обозначенных Губернатором Андреем Клычковым. Участие «Зелёной рощи» в федеральном проекте «Производительность труда» позволит разобраться в проблемах и системно модернизировать этот процесс: от контейнерной площадки до передачи вторсырья переработчикам. Наша задача — выполнить поручения главы региона по созданию прозрачной и эффективной системы обращения с отходами, которая сократит нагрузку на полигоны и увеличит объёмы переработки», — отметил директор ООО «УК «Зеленая роща» Александр Семёнов.

В соответствии с задачами, поставленными Губернатором Орловской области, в регионе стартует комплексное исследование процессов раздельного накопления отходов. В рамках федерального проекта «Производительность труда» специалисты проведут детальную диагностику текущей системы, определят точки роста и разработают дорожную карту поэтапной модернизации раздельного накопления на территории всей области. Это позволит заложить научно обоснованную основу для масштабирования «зелёных» практик и создания современной инфраструктуры переработки.

Применение инструментов бережливого производства позволит провести детальный анализ всего цикла раздельного накопления отходов, оптимизировать логистику, улучшить контроль качества сырья и снизить операционные издержки. Это напрямую соответствует задачам, поставленным Андреем Клычковым перед региональной экологической отраслью — повышению экологической результативности и созданию условий для устойчивого развития.

Участие «Зелёной рощи» в федеральном проекте задаёт новый вектор развития жилищно-коммунального хозяйства Орловской области и демонстрирует эффективность губернаторского подхода к решению стратегических задач в сфере охраны окружающей среды.

ИА “Орелград”