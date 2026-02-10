Фестиваль «Волшебный фонарик» в 13-й раз стартовал в Орле

Ежегодный городской фестиваль предназначен для детей и юношества.

В Орле в 13-й раз стартовал ежегодный городской фестиваль для детей и юношества «Волшебный фонарик». Его проводит Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» имени М.М. Бахтина при поддержке администрации города Орла в лице управления культуры. Конкурс продлится по 27 марта, к участию в нем приглашаются театральные коллективы, студии и кружки школ, учреждений дополнительного образования и культуры города Орла, воспитанники детских домов и интернатов, дети с ограниченными возможностями, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей.

Как сообщили в администрации областного центра, в рамках фестиваля в этом году проводятся три конкурса: на лучший детский рисунок, на лучшее детское сочинение о спектакле, а также на лучшую театральную постановку. В первом конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 6 до 17 лет. Жюри ждет от них рисунки, нарисованные по мотивам произведений русских авторов – по сказке, рассказу, повести, поэме или пьесе – или по просмотренному спектаклю в театре «Русский стиль» им. М.М. Бахтина.

Во втором из названных конкурсов могут принять участие дети в возрасте от 12 до 17 лет. Им необходимо в течение театрального сезона посмотреть детский спектакль из репертуара «Русского стиля» и написать сочинение о просмотренном спектакле. К участию в третьем конкурсе организаторы приглашают детские театральные коллективы, студии и кружки домов творчества и школ города Орла.

Заявки принимаются до 1 марта 2026 года, ежедневно, кроме понедельника, с 11.00 до 15.00 часов в театре «Русский стиль». Награждение победителей намечено на 27 марта. Церемония пройдет в день закрытия фестиваля, в театре «Русский стиль». Победителей ожидают дипломы и памятные подарки.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»