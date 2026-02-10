Орловские приставы завели 240 уголовных дел за год

Ведомство озвучило итоги своей деятельности за 2025 год.

В 2025 году дознавателями Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Орловской области было возбуждено 240 уголовных дел, а также выявлено более 5,3 тысяч административных правонарушений. В результате применения мер уголовно-правового и административного воздействия должностными лицами Управления дополнительно было взыскано свыше 119,8 миллиона рублей задолженности, в том числе более 26,2 миллиона рублей — задолженности по алиментам.

Такие данные озвучила пресс-служба Управления ФССП по итогам заседания коллегии, на котором были подведены итоги работы ведомства. В своем докладе руководитель Управления Татьяна Аксютина подчеркнула, что судебным приставам удалось обеспечить положительную динамику по основным направлениям деятельности. Особое внимание уделялось исполнительным документам, касающихся социально значимых категорий взыскателей.

Прежде всего, речь идет об исполнительных документах, связанных с обеспечением прав детей на получение алиментов и взысканием с работодателей задолженности по заработной плате в пользу работников. Согласно приведенным данным в целом в 2025 году орловскими судебными приставами в пользу различных категорий взыскателей было перечислено свыше 3,869 миллиарда рублей.

По сравнению с предыдущим годом данный показатель увеличился на 427 миллионов рублей. Большая часть средства была взыскана в пользу юридических лиц, но и в бюджетную систему Российской Федерации судебные приставы взыскали и перечислили немалую сумму – более 530 миллионов рублей, или на 37 миллионов рублей больше, чем годом ранее.

«Благодаря грамотной работе судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов в 2025 году чрезвычайных происшествий в зданиях судов и судебных участков допущено не было. Безопасность судей и участников судебного процесса в судебных заседаниях обеспечена в полном объеме», – добавили в пресс-службе УФССП.

ИА «Орелград»