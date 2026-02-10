На Орловщине в десять раз выросло число плательщиков по АвтоУСН

Налоговики фиксируют бум спроса на относительно новый спецрежим.

В Орловской области до 1044 представителей бизнеса выросло количество налогоплательщиков, использующих специальный режим АвтоУСН. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ФНС России, еще в декабре 2025 года в регионе насчитывалось лишь 116 плательщиков этого спецрежима. То есть фактически за месяц количество тех, кто перешел на указанный спецрежим, увеличилось в 10 раз.

Напомним, что это относительно новый специальный налоговый режим для Орловской области. В регионе его начали применять только с начала 2025 года. Его введение ранее одобрили депутаты Орловского облсовета, поскольку данный спецрежим предназначен для упрощения администрирования: при его использовании отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически, отсюда и название.

Однако орловцы, видимо, долго присматривались к новшеству, поскольку число пользователей АвтоУСН росло не самыми бурными темпами. Но теперь в регионе наблюдается настоящий бум спроса на этот спецрежим. Тем более, что перейти на него может не только новый, еще создающийся бизнес, но и уже действующие организации и индивидуальные предприниматели.

«Действующему бизнесу необходимо уведомить налоговый орган о переходе на АвтоУСН не позднее 31 декабря предшествующего переходу года, – уточнили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области. – Плательщики УСН и самозанятые могут начать использовать АвтоУСН в течение года, подав уведомление о переходе через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченные банки».

В ведомстве напомнили, что перейти на АвтоУСН могут организации и индивидуальные предприниматели с численностью работников до пяти человек и годовым доходом не более 60 миллионов рублей в год. Он могут выбрать одну из двух налоговых ставок. Так, ставка 8 процентов применяется при выборе объекта налогообложения «доходы», а ставка 20 процентов – при выборе объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

«Налогоплательщики, применяющие АвтоУСН, освобождены от уплаты страховых взносов за работников, а также за себя как индивидуального предпринимателя или директора. При этом формирование пенсионных прав и социальное страхование сохраняется. Налог по АвтоУСН уплачивается ежемесячно. Срок уплаты – не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим», – добавили в областной налоговой службе.

ИА «Орелград»