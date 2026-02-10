В Болхове обсудят вопрос о реорганизации района в округ

Местным жителям дадут возможность высказаться на эту тему.

Болховский городской Совет народных депутатов назначил публичные слушания по вопросу «О целесообразности образования на территории Болховского муниципального района муниципального округа либо сохранения действующей системы территориальной организации местного самоуправления на территории Болховского муниципального района». Интересно, что ранее с такой инициативой выступили депутаты Болховского районного Совета.

Публичные слушания будут проведены для выявления мнения населения о территориальной организации местного самоуправления на территории Болховского муниципального района. Они назначены на 5 марта 2026 года. Слушания пройдут в 16 часов в зале заседаний администрации города. В состав организационного комитета по проведению мероприятия вошли: Наталья Толпыгина, врио главы города Болхова; Артем Аленин, председатель Болховского городского Совета народных депутатов; Александр Мельников, депутат Болховского городского Совета народных депутатов.

Администрация города Болхова по 3 марта будет принимать от заинтересованных лиц предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний. Но каждый гражданин имеет право представить свои замечания и предложения в письменной или устной форме председательствующему и в день проведения публичных слушаний. В решении депутатского корпуса подчеркнуто: при проведении слушаний все участники вправе высказать свое мнение по вопросу, вынесенному на обсуждение.

По итогам публичных слушаний вопрос о целесообразности образования на территории Болховского муниципального района муниципального округа либо сохранения действующей системы территориальной организации местного самоуправления будет рассмотрен официально уже властями. Соответствующие выводы будут направлены в Болховский районный Совет народных депутатов.

