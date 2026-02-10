Орловца задержали за призывы к терроризму

Подозреваемый заключён под стражу.

Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

Известно, что мужчина родился в 1991-м году. Он является сторонником Украины и противником СВО.

Используя личную учётную запись в «Телеграме», он разместил в интернете материалы террористического характера — в том числе, побуждающие к убийству представителя власти. Публикация была доступна всем.

В настоящий момент подозреваемый заключён под стражу. Уголовное дело возбуждено Следственным подразделением Управления ФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»