В Орле откроют Год единства народов России

10.2.2026 | 12:20 Новости, Общество

Мероприятие пройдёт в Библиотеке имени Бунина.

Фото: fadn.gov.ru

Оно состоится 12 февраля. Всё начнётся в 13 часов.

Орловская акция называется «Многоликая Россия». Для посетителей запланировали обширную программу на соответствующую тематику.

В частности, организаторы обещают гостям

  • интерактивную программу «От Калининграда до Камчатки»,
  • народную карусель «Родина моя бескрайняя»,
  • библиографическую рулетку «Широка страна моя родная»,
  • этнотур «Достопримечательности большой страны»,
  • тематические встречи,
  • этно-квиз «Без границ»,
  • выставку «Народов много – страна одна».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU