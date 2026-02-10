В Орле откроют Год единства народов России

Мероприятие пройдёт в Библиотеке имени Бунина.
Оно состоится 12 февраля. Всё начнётся в 13 часов.
Орловская акция называется «Многоликая Россия». Для посетителей запланировали обширную программу на соответствующую тематику.
В частности, организаторы обещают гостям
- интерактивную программу «От Калининграда до Камчатки»,
- народную карусель «Родина моя бескрайняя»,
- библиографическую рулетку «Широка страна моя родная»,
- этнотур «Достопримечательности большой страны»,
- тематические встречи,
- этно-квиз «Без границ»,
- выставку «Народов много – страна одна».
Возрастное ограничение: 12+
