Топ-менеджера «Красной Звезды» отправили в СИЗО

Орловский районный суд постановил заключить бывшего гендиректора под стражу на два месяца.

Орловский районный суд удовлетворил ходатайство начальника отделения СО ОМВД России «Орловский» об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении теперь уже бывшего генерального директора АО ОПХ «Красная Звезда». Уголовное дело на него завели по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата). 00 процентов акций опытно-производственного хозяйства «Красная Звезда» находятся в государственной собственности Орловской области.

Напомним, прокуратура Орловской области сообщила, что с сентября 2025 года на предприятии выбыло более 400 голов крупного рогатого скота в связи с падежом. Данный факт проверяли сотрудники ТУ Россельхознадзора. И они действительно практически не нашли животных на фермах хозяйства. Но в рамках проверки факт выбытия скота именно из-за падежа не нашел своего фактического подтверждения. Наоборот, было установлено, что часть скота была реализована по заниженной стоимости, а различное имущество приобреталось по завышенным ценам.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, и он был решен положительно. По версии следствия, обвиняемый, «используя служебное положение, в корыстных целях, путем нецелевого использования денежных средств, совершил противоправные действия – растрату вверенного ему имущества против воли собственника (департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области) в размере более 56 миллионов рублей, распорядившись ими по своему усмотрению».

В судебном заседании начальник отделения СО ОМВД России «Орловский» указала, что бывший топ-менеджер обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое уголовным законодательством РФ предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Имея заграничный паспорт, он может скрыться от органов предварительного следствия или суда. Кроме того, следствие считает, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может оказать давление на свидетелей и других участников уголовного судопроизводства, способствовать сокрытию и уничтожению доказательств.

Орловская районная прокуратура поддержала ходатайство начальника отделения СО ОМВД России «Орловский», обвиняемый и его защитники выступили против. Как сообщили в пресс-службе Орловского районного суда, выслушав доводы сторон и исследовав представленные материалы, в том числе совокупность уже собранных по уголовному делу доказательств, а также принимая во внимание личность обвиняемого, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 4 апреля 2026 года. Постановление суда в законную силу еще не вступило.

По данным kartoteka.ru, до января 2026 гендиректором АО ОПХ «Красная Звезда» был Виктор Прозвицкий. Он являлся депутатом шестого созыва Орловского областного Совета, избранным от реготделения КПРФ.

