ОГУ засудил отчисленного студента

10.2.2026 | 6:31 Закон и порядок, Новости

В Орле взыскан штраф за неисполнение обязательств по договору целевого обучения.

ИА “Орелград”

Иск ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева» рассмотрел Северный районный суд.

Департамент здравоохранения Орловской области, БУЗ ОО «Поликлиника № 2» и молодой человек заключили договор о целевом обучении по специальности «Лечебное дело» (очная форма). Студент должен был освоить образовательную программу в ОГУ, а после обучения отработать три года в бюджетном учреждении здравоохранения.

Вуз зачислил молодого человека на 1 курс в пределах целевой квоты за счет бюджета. Однако парень не справился с нагрузкой, и был отчислен за невыполнение учебного плана. ОГУ направил экс-студенту требование об уплате штрафа в размере 192 908,63 руб. Оно осталось без ответа. Последовал иск в суд.

Ответчик на разбирательство не явился, причин неявки не сообщил. Дело рассматривалось без его участия. Согласно закону, если гражданин не завершил обучение по целевому договору, он обязан выплатить вузу штраф в размере бюджетных затрат на его обучение. Требование ОГУ признано законным.

В пользу вуза взыскан штраф. Также на бывшего студента лягут расходы по уплате госпошлины.

ИА “Орелград”


