В Ливенской ЦРБ создали службу помощи беременным

Здесь женщины могут получить комплексную поддержку.

Служба создана в женской консультации ЦРБ. Она помогает готовить семьи к рождению детей, разрешая различные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются беременные женщины.

Также силами данной службы проводится «профилактика негативного выбора».

В специальных кабинетах работают квалифицированные специалисты – медицинский психолог, соцработник и юрист. Все они обладают нужными знаниями и навыками.

Кроме того, для службы закупили необходимое оборудование. Также были разработаны нормативные документы.

Теперь новое подразделение полностью готово к выполнению своих задач.

ИА «Орелград»