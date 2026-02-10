В Ливенской ЦРБ создали службу помощи беременным

10.2.2026 | 11:12 Медицина, Новости

Здесь женщины могут получить комплексную поддержку.

Фото: Ливенская ЦРБ

Служба создана в женской консультации ЦРБ. Она помогает готовить семьи к рождению детей, разрешая различные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются беременные женщины.

Также силами данной службы проводится «профилактика негативного выбора».

В специальных кабинетах работают квалифицированные специалисты – медицинский психолог, соцработник и юрист. Все они обладают нужными знаниями и навыками.

Кроме того, для службы закупили необходимое оборудование. Также были разработаны нормативные документы.

Теперь новое подразделение полностью готово к выполнению своих задач.

Фото: Ливенская ЦРБ

ИА «Орелград»


