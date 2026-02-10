Орловская молочная ферма погрязла в нарушениях

Их выявили сотрудники Россельхознадзора в ходе профилактического визита.

Об этом рассказали в орловском управлении ведомства. Ферма находится в Сосковском районе. Её собственником является ИП Корнеева М. Я.

Мероприятие проводилось как очно, так и по интернету. Использовалось мобильное приложение «Инспектор».

Так, выяснилось, что в хозяйстве отсутствует заграждение, которое должно защищать ферму от диких животных. На въезде не оказалось дезинфекционного барьера с соответствующими растворами, не замерзающими при температуре ниже ноля. Также в хозяйстве не было хранилища или площадки для обеззараживания и складирования навоза.

Пол в молочном помещении оказался бетонным, с щербинами и выбоинами, где накапливались жидкости. Здесь отсутствовали условия для эффективного проведения уборки и дезинфекции.

Кроме того, на предприятии отсутствовали документы, подтверждающие, что корма безопасны для здоровья животных и соответствуют необходимым требованиям и нормам. Не были утверждены технические условия на побочные продукты животноводства.

Уже по результатам лабораторных исследований в сыром коровьем молоке выявили повышенное содержание микроорганизмов – «мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных». Это является нарушением технического регламента Таможенного союза.

Ведомство выдало ИП предписание об устранении выявленных нарушений.

ИА «Орелград»