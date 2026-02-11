Микрокредиторы не сумели доказать законность своей рекламы

Арбитражный суд отказал компании в удовлетворении жалобы на Орловское УФАС.

Арбитражный суд Орловской области принял сторону Орловского УФАС России в споре в деле с микрокредитной компанией «Русские финансы микрозаймы». Как пояснили в пресс-службе УФАС, последняя пыталась в судебном порядке оспорить постановление антимнопольной службы, ранее выписавшей ей административный штраф в размере 50 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу. Однако микрокредиторы не согласились с таким решением.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, в апреле 2025 года в адрес Орловского УФАС России поступила информация о распространении рекламы финансовых услуг. Реклама – «Займы на любые цели» – размещалась на окнах первого этажа, справа от главного входа в Дом быта в Орле. Антимонопольщики выезжали на место, осмотрели рекламу и пришли к выводу, что она содержит признаки нарушения требований Закона «О рекламе».

В мае 2025 года в отношении ООО МКК «Русские финансы микрозаймы» было возбуждено дело по признакам нарушения законодательства о рекламе. И примерно в те же дни в УФАС поступил второй сигнал о распространении аналогичной рекламы на улице Комсомольской – она была размещена на двери при входе в помещение. Антимонопольное дело рассматривала специальная комиссия, она признала рекламу ненадлежащей:

«В рекламе отсутствовало предупреждение «Оценивайте свои финансовые возможности и риски», – пояснили в пресс-службе Орловского УФАС. – Использованное в рекламе выражение «Займ под залог ПТС» не соответствует действительности, поскольку фактически деньги выдаются под залог имущественных прав на транспортное средство».

Получив штраф, микрокредитная компания обратилась в арбитражный суд Орловской области и просила признать постановление УФАС незаконным. Она привела несколько доводов. Так, по ее мнению, спорная реклама на самом деле рекламой не является а «представляет собой информационную вывеску, содержание которой обусловлено обязанностью, установленной ст. 9 Закона «О защите прав потребителей», и обычаем делового оборота».

«Ее цель – информирование о месте нахождения и режиме работы организации, а не продвижение услуги на рынке», – было отмечено в заявлении истца. Прозвучали и другие доводы. Изучив представленные сторонами материалы, суд отказал микрокредитной компании в удовлетворении ее требований, посчитав действия и решение антимонопольной службы законными и обоснованными. Но микрокредитная компания имеет право подать апелляционную жалобу в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА “Орелград”