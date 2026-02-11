Орловцы за год обратились к налоговикам более 20 тысяч раз

Более 90 процентов обращений жители региона направили в электронном виде.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, в 2025 году сотрудникам ведомства поступило более 20,5 тысячи обращений от граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц региона. Только в декабре минувшего года налоговикам поступило около 2,1 тысячи обращений от орловцев. Такая активность во многом объясняется тем, что налогоплательщики охотно используют для связи с налоговиками интерактивные сервисы.

По данным ведомства, 91,1 процента сообщений, то есть подавляющее их большинство, было направлено в электронном виде. Так, орловцы довольно активно используют для этого собственные личные кабинеты налогоплательщиков – зарегистрировать на сайте ФНС их могут как простые граждане, то есть физические лица, так и индивидуальные предприниматели и юридические лица.

«Граждан, обратившихся в управление, в основном интересовали вопросы учета налогоплательщиков, получения имущественного вычета по налогу на доходы физических лиц, налогообложения имущества физических лиц и урегулирования задолженности, – сообщили в пресс-службе регионального Управления ФНС России. – Индивидуальные предприниматели и компании чаще всего направляли обращения по теме применения специальных налоговых режимов».

В ведомстве подчеркнули, что более половины обращений рассматриваются в течение недели, хотя предельный срок, который законодательство отводит чиновникам на рассмотрение и ответ, составляет 30 дней. А средний срок представления ответов сотрудниками регионального УФНС составляет всего 15 календарных дней. Стоит также отметить, что в 2025 году жители Орловской области лично посетили налоговые органы более 131,5 тысячи раз. Многие из них записывались на прием заранее – по «электронной очереди».

«Наибольшей популярностью у налогоплательщиков пользовались услуги по устному информированию – более 83 тысячи обращений, – сообщила по этому поводу пресс-служба УФНС. – Также часто орловцы обращались в региональную налоговую службу за услугами приема деклараций (более 25 тысяч раз), постановки и снятия с учета в налоговых органах (почти 10 тысяч) и за получением квалифицированной электронной подписи (около 6,4 тысячи обращений)».

ИА “Орелград”