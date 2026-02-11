На Орловщине оштрафовали мнимого торговца номерами

11.2.2026 | 17:49

Жителя посёлка Змиёвка признали виновным в мошенничестве.

Фото: Орловский областной суд

Дело рассматривал Свердловский районный суд.

Как сообщает прокуратура Орловской области, в 2025-м году в июле и августе мужчина обманул двоих других местных жителей. Он заявил, что может помочь им приобрести «государственные регистрационные знаки транспортных средств».

Земляки передали ему 180 тысяч рублей. Однако он не выполнил обещанное и распорядился средствами по собственному усмотрению.

«Подсудимый признал вину и возместил ущерб потерпевшим», – уточнили в ведомстве. Тем не менее, ему придётся понести дополнительные траты. Суд оштрафовал мошенника на 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


