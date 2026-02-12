Коммунальщиков заставят нормально проверять воду

Суд удовлетворил иск Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Ответчиком стало МУП «Теплогаз Мценского района». В ходе плановой проверки Роспотребнадзор установил, что предприятие не в полном объеме проводит производственный контроль качества питьевой воды, нарушая требования п. 1.5 СП 1.1.1058‑01; п. 77 СанПиН 2.1.3684‑21; ст. 32 Федерального закона № 52‑ФЗ «О санитарно‑эпидемиологическом благополучии населения».

По программе контроля положено отбирать сотни проб воды в год (в зависимости от показателя — от 4 до 50 раз в год, плюс 24 пробы в распределительной сети). Фактически за период проверки взяли всего 44 пробы (15 — из источников водоснабжения, 19 — из разводящей сети). Представители МУП в ходе разбирательства признали нарушения, но просили увеличить срок на устранение — из‑за нехватки средств.

Предприятие — гарантирующая организация по водоснабжению в сельских поселениях и обязано обеспечивать безопасность воды. Нарушения создают потенциальную угрозу здоровью граждан. Финансовое положение не может быть оправданием для невыполнения санитарных норм, подчеркнул суд.

Иск Роспотребнадзора удовлетворен. Суд обязал МУП «Теплогаз Мценского района» в течение месяца после вступления решения в силу наладить производственный контроль, проводить лабораторные исследования воды согласно утвержденной программе (с нужной частотой отбора проб).

Мотивированный текст решения изготовлен 2 февраля 2026 года.

ИА “Орелград”